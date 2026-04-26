İstanbul TOKİ kiralık konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kiralama süreci nasıl işleyecek?
TOKİ’nin kiralık konut projesine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut projesinin kura çekimi heyecan yaratırken, Bakan Kurum’dan İstanbul’da hayata geçirilecek TOKİ kiralık konutlarına dair sevindirici bir açıklama geldi. Peki, TOKİ kiralık konut projesinde başvuru süreci ne zaman başlayacak?
TOKİ kiralık konut başvuruları başladı mı, projeler hangi bölgelerde hayata geçirilecek? TOKİ'nin sosyal konut projelerine olan ilgi sürerken, İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık konut modeliyle ilgili Bakan Kurum'dan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. İşte TOKİ İstanbul kiralık konut projesine dair merak edilen tüm detaylar.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
TOKİ kiralık konut başvuruları henüz başlamış değil. İstanbul'da gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut projesine yönelik kura sürecinin tamamlanmasının ardından, kiralık konutlara ilişkin detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında TOKİ'nin kiralık konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Buna göre İstanbul'da TOKİ kapsamında 15 bin kiralık konut inşa edilecek. Söz konusu konutların hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yer alacağı belirtildi.
Ağustos ayında ise 2 bin kiralık konut için kura çekimi yapılacak ve hak sahiplerine teslim süreci başlayacak.
Bakan Kurum ayrıca projedeki konutların şehir merkezine yakın, ulaşımı kolay bölgelerde konumlandırılacağını da ifade etti.
