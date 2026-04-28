Konyalı sanayici vefat etti! İş dünyasının acı kaybı

Konya iş dünyasının tanınan isimlerinden, Hacıbali Rulman'ın sahibi Mustafa İbalı'nın vefatı büyük üzüntüye neden oldu.
62 yaşında hayatını kaybeden İbalı'nın ani ölümü, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ve iş dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Edinilen bilgilere göre Mustafa İbalı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Mustafa İbalı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uluırmak Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
(Berna Ata)