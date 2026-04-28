GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,087 TL
EURO
52,775 TL
STERLİN
61,030 TL
GRAM
6.672 TL
ÇEYREK
11.031 TL
YARIM
21.895 TL
CUMHURİYET
43.256 TL
KONYA Haberleri

Konya’da ölümlü kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Konya’nın Karapınar ilçesinde TIR’ın çarptığı otomobilin sürücüsü Hamdi Düzgüner, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Karapınar Ereğli kara yolu Meke Gölü Kavşağı'nda meydana geldi. Osman B.'nin kontrolünü kaybettiği 01 EMF 73 plakalı TIR, kavşaktan ana yola çıkan Hamdi Düzgüner'in kullandığı 42 AVC 079 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Hamdi Düzgüner, ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis TIR sürücüsü Osman B.'yi gözaltına aldı. 

Kaynak: DHA

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
