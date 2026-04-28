Konya’da bugün vefat edenler 28 Nisan 2026 Salı

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|YUSUF TUNÇ
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HADİM
16.04.1980
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|LÜTFİ SOYLU
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ERMENEK
04.05.1945
|BEDİR MEZARLIĞI
|AYŞE KAYNAK
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KARADİGİN
03.05.1953
|HARMANCIK MEZARLIĞI
|KEMAL YARAROĞLU
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KONYA
07.03.1979
|YEDİLER MEZARLIĞI
|ATASOY KÜÇÜKKOLBAŞI
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KONYA
02.02.1940
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|LEMAN KOYUNOĞLU
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ÇUMRA
06.04.1935
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|KEVSER ÖZTÜRK
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KONYA
01.04.1972
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|NUR SİMA ARI
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SELÇUKLU
02.11.2014
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|MUSTAFA İBALI
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KONYA
21.10.1964
|ULUIRMAK MEZARLIĞI
|SAİT KADİR ÇAKAN
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KÖÇERİ
18.02.1957
|HARMANCIK MEZARLIĞI
|AYŞE TÜZÜN
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ÇUMRA
02.09.1975
|HARMANCIK MEZARLIĞI
|MEVLÜT AŞKARLAR
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KONYA
29.07.1966
|SİLLE MEZARLIĞI
|AYŞE KILINÇ
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KONYA
11.03.1947
|TATLICAK (KÖY İÇİ) MEZARLIĞI
|İHSAN KIZILKAN
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DAVDAS
15.01.1931
|YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi