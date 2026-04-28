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Konya’da bugün vefat edenler 28 Nisan 2026 Salı

Konya’da bugün vefat edenler 28 Nisan 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 28 Nisan 2026 Salı günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
YUSUF TUNÇ

HADİM

16.04.1980

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
LÜTFİ SOYLU

ERMENEK

04.05.1945

 BEDİR MEZARLIĞI
AYŞE KAYNAK

KARADİGİN

03.05.1953

 HARMANCIK MEZARLIĞI
KEMAL YARAROĞLU

KONYA

07.03.1979

 YEDİLER MEZARLIĞI
ATASOY KÜÇÜKKOLBAŞI

KONYA

02.02.1940

 ÜÇLER MEZARLIĞI
LEMAN KOYUNOĞLU

ÇUMRA

06.04.1935

 ÜÇLER MEZARLIĞI
KEVSER ÖZTÜRK

KONYA

01.04.1972

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
NUR SİMA ARI

SELÇUKLU

02.11.2014

 KARAASLAN MEZARLIĞI
MUSTAFA İBALI

KONYA

21.10.1964

 ULUIRMAK MEZARLIĞI
SAİT KADİR ÇAKAN

KÖÇERİ

18.02.1957

 HARMANCIK MEZARLIĞI
AYŞE TÜZÜN

ÇUMRA

02.09.1975

 HARMANCIK MEZARLIĞI
MEVLÜT AŞKARLAR

KONYA

29.07.1966

 SİLLE MEZARLIĞI
AYŞE KILINÇ

KONYA

11.03.1947

 TATLICAK (KÖY İÇİ) MEZARLIĞI 
İHSAN KIZILKAN

DAVDAS

15.01.1931

 YAZIR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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