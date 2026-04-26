Hangi İstanbul İlçesinin Karadeniz’e kıyısı yoktur?

Hangi İstanbul İlçesinin Karadeniz’e kıyısı yoktur?

Megakent İstanbul'un eşsiz coğrafyası üzerine yapılan araştırmalar ve bilgi yarışmalarında sıkça karşımıza çıkan "Hangi ilçenin Karadeniz'e kıyısı var?" sorusu, vatandaşlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Eyüpsultan, Beykoz ve Şile gibi kuzey hattındaki ilçelerle karıştırılan Büyükçekmece, sanılanın aksine Karadeniz'e değil, Marmara Denizi'ne komşu.

Cevap: Büyükçekmece

Coğrafi Sınırlar Netleşti

İstanbul'un kuzey koridorunda yer alan ilçelerin birçoğu Karadeniz'in hırçın sularına bakarken, Büyükçekmece'nin konumu bu listede yer almıyor. İşte o ilçelerin coğrafi analizi:

  • Büyükçekmece: İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında, tamamen Marmara Denizi sahil şeridinde yer alıyor.

  • Eyüpsultan: Haliç kıyısıyla bilinse de, yüzölçümü kuzeye doğru uzanarak Karadeniz'e kadar ulaşıyor.

  • Beykoz ve Şile: İstanbul'un kuzey kalesi olarak bilinen bu iki ilçe, doğrudan Karadeniz'e en uzun kıyısı olan bölgeler arasında.

Uzmanlar, İstanbul gibi iki denizi birleştiren bir şehirde ilçe sınırlarının çok geniş bir alana yayıldığını, bu nedenle Eyüpsultan gibi hem iç deniz hem de dış denizle bağlantısı olan ilçelerin kafa karışıklığı yaratabileceğini belirtiyor. Ancak coğrafi kayıtlara göre Büyükçekmece, Marmara Denizi'nin incisi olarak Karadeniz hattının dışında kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

