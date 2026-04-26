Konya’nın bir ilçesinde sular kesiliyor! Saatlerce sürecek

Konya'da su kesintisi uyarısı yapıldı. KOSKİ Genel Müdürlüğü, Seydişehir ilçesinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Onarım çalışması yapılacak
Yapılan açıklamaya göre, içme suyu şebeke hattında gerçekleştirilecek onarım çalışmaları kapsamında ilçede planlı kesinti yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte suyun yeniden verilmesi bekleniyor.
Saatler belli oldu
Su kesintisinin yarın saat 09.00 ile 19.00 arasında uygulanacağı bildirildi. Bu süre zarfında bazı mahallelerde su hizmeti sağlanamayacak.
Vatandaşlara uyarı
Yetkililer, kesintiden etkilenmemek için vatandaşların önceden gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı.
(Berna Ata)