Konya’da tarlalarda sessiz tehlike! Bu hastalık büyük kayıplara yol açıyor

Konya’da hububat ekili alanlarda mantari hastalık riskine karşı üreticiler uyarıldı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin teknik ekipleri tarafından yürütülen saha kontrollerinde, özellikle buğday ve arpa tarlalarında hastalık riskinin arttığı tespit edildi.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, Mart ve Nisan aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık artışıyla birlikte sarı pas, septorya (yaprak lekesi) ve kök çürüklüğü gibi mantari hastalıkların yayılma ihtimali yükseldi.
Uzmanlardan üreticilere hastalık uyarısı
Uzmanlar, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurgularken, hastalık riskine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle koruyucu fungisit uygulamalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Özellikle sarı pas hastalığının alt yapraklarda erken dönemde takip edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
İklim koşulları hastalık riskini artırıyor
Açıklamada, %90 nem ve 15–20 derece sıcaklık koşullarının hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırladığı ifade edilirken, hastalığın üst yapraklara ilerlemesi durumunda bayrak yaprağını korumak adına zamanında ilaçlama yapılmasının büyük önem taşıdığı bildirildi.
Yetkililer ayrıca, uygun iklim koşullarının devam etmesi halinde salgın riskine karşı kullanılan ilaçların etki süresine göre uygulamaların tekrarlanması gerektiğini kaydetti.
Yetkililer, 2026 yılı hububat sezonunun tüm üreticiler için verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulunurken, alınacak önlemlerin hem ürün kalitesini hem de rekolteyi doğrudan etkileyeceğinin altını çizdi.
