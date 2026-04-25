Tartışma programında gerilim yükseldi! CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş sorulara cevap veremedi

TV100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında, Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ile gazeteci Sinan Burhan arasında "FETÖ” konusu üzerinden yaşanan tartışma dikkat çekti. TV100'de "FETÖ” tartışması gündem oldu Programda konuşan Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin'in FETÖ tarafından hedef alındığını öne sürdü. Bu iddiaya yanıt veren gazeteci Sinan Burhan ise Yarkadaş'a geçmişteki tutumları üzerinden eleştirilerde bulundu. Programda gerilim yükseldi Sinan Burhan, Yarkadaş'a "Madem FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu her zaman gördünüz, iktidar FETÖ ile mücadele ederken neden Zaman Gazetesi önüne gittiniz?” sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında zorlandığı görülen Yarkadaş'ın verdiği yanıt, programın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Yarkadaş ise, "Gittim ama niye gittim tarzı hele bir sor” ifadelerini kullanarak karşılık verdi. Bu açıklama, Barış Yarkadaş'ı zor durumda bırakan anlar arasında değerlendirildi. Net açıklama yapamadı Yarkadaş'ın net bir açıklama yapamaması, stüdyoda kısa süreli gerilime neden oldu. Yaşanan tartışma sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Sinan Burhan ise, "sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık yapmak için gitti” dedi. Kaynak: Haber Merkezi

