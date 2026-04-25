172 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı
Beşiktaş’ta polis ekiplerince denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan ve hakkında 172 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, 23 Nisan'da Sinanpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri asayiş denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekiplerce şüpheli B.D'nin (17) yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, şahsın 130 ayrı suç kaydının olduğu ve 172 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Bunun üzerine B.D. gözaltına alındı.
28 ayrı dosyadan aranması çıktı
Emniyette yapılan detaylı incelemede, B.D'nin İstanbul'un Bahçelievler, Kadıköy, Bağcılar, Şişli, Ataşehir, Pendik, Bakırköy, Kartal, Üsküdar ve Büyükçekmece ilçeleri ile Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toplam 28 ayrı dosyadan hapis cezası aldığı tespit edildi.
Hükümlünün ayrıca, "mala zarar verme" ile "yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçlarından da arandığı anlaşıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
