Direğe çarpan araç ikiye bölündü: 4 kişi yaralandı
Mersin’in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine vurarak ikiye bölündü. Diğer aracın da ağaca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında çamlık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 46 E 3246 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden M.B.Ş. yönetimindeki 33 EFS 69 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine vurdu. Otomobil ikiye bölünürken, direk de devrildi. Diğer araç ise yaklaşık 100 metre ileride refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, araçlardan çıkarılarak ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.
İsmail Kuyugöz adlı vatandaş, diğer aracın makas atması sonucu otomobilin refüje çıkıp direğe çarparak ikiye bölündüğünün anlatıldığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
