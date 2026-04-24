Türkiye genelinde sıcaklıklar artacak

Hafta sonu yurdun güney ve iç kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu için çığ, Güneydoğu için ise toz taşınımı uyarıları yapıldı. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından paşlaşılan tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, hafta sonu Türkiye genelinde parçalı bulutlu havanın yanı sıra, geniş bir alanda sağanak yağışlar ve yerel doğa olayları görülecek.

Yarın, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Ancak Akdeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle Antalya ve Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde "çığ tehlikesi" devam ederken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise "toz taşınımı"na karşı dikkatli olunması istendi.

Yarın hava sıcaklığı İstanbul'da 21 (Parçalı bulutlu), Ankara'da 18 (Parçalı bulutlu), İzmir'de 24 (Az bulutlu), Antalya'da 21 (Gök gürültülü sağanak yağışlı), Diyarbakır'da 22 (Yağışlı ve toz taşınımı etkili) derece civarında seyredecek.

Pazar günü yağışlar iç ve doğu kesimlere yayılıyor

Pazar günü, yağışlı hava etki alanını genişleterek İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamına yayılacak. Ankara başta olmak üzere İç Anadolu genelinde sağanak geçişleri beklenirken, sıcaklıkların bazı illerde yerel olarak artış göstereceği tahmin ediliyor.

Marmara ve kıyı Ege pazar gününü de parçalı bulutlu ve güneşli geçirecek. Ancak Doğu Anadolu'daki çığ riski ve Güneydoğu'daki toz taşınımı uyarısı pazar günü de geçerliliğini koruyor.

Pazar günü sıcaklık değerleri, Ankara'Da 20, İstanbul'da 19, İzmir'de 25, Antalya'da 26, Adana'da 28, Samsun'da 16, Diyarbakır'da 19, Erzurum'da 12 derece civarında seyredecek.

Kritik uyarılar

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olması nedeniyle çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu'da beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, hafta sonu planı yapacak olan vatandaşların, özellikle güney ve iç kesimlerdeki ani sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: AA