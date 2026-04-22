Türkiye’den İran’a 6 tırlık tıbbi yardım yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyunun 24 Nisan’da Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a gönderileceğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Biz İyilik Medeniyetiyiz. Sağlığı korumanın mukaddes olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemeyi, dayanışmanın bir gereği olarak gördüklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu köklü dayanışma ruhuyla hazırladığımız ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyumuz, 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek komşumuz İran'a ulaşacak. Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz. Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun."

Kaynak: Haber Merkezi

