Fırtınada kırılan cam 6’ncı kattan vatandaşın üzerine düştü

Eskişehir’de bugün öğleden sonra sağanak yağmurla birlikte kısa süreli etkili olan fırtına sırasında bir binanın 6’ncı katındaki dairenin kırılan pencere camı kaldırımda yürüyen bir kişinin kafasına düştü. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken oğlu, olayın yan taraftaki bina yıkımından kaynaklandığını ileri sürdü.

Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. 7 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan ve caddeye bakan bir dairenin camı iddiaya göre fırtına sebebi ile kırıldı.

Cam parçaları o esnada kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Emre Candemir'in kafasına düştü. Yaralanan adam için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi."2026 senesinde bu olacak iş değil"

Emre Candemir'in oğlu Emir Candemir, olayın fırtınadan değil yan taraftaki bina yıkımından kaynaklı olduğunu savunarak şunları söyledi;

"Biraz önce köşede ayrıldık. Buradan Hamamyolu'na ilerlerken başına cam düşmüş; beni telefondan aradı, 'Oğlum gel, başıma bir şey düştü' dedi. Camın gök gürültüsünden patladığını söylüyorlar; eğer ki öyle olsa bu cam tuzla buz olurdu. Bir cam parçası babamın kafasına girmiş durumda. 2 yaşında yeğenim var; o buradan geçse de cam onun kafasına düşse ölürdü. Babam koca kafa olduğu için bir şey olmamış durumda. Bu olay herhangi bir yaşlı başlı vatandaşın başına gelse kesinlikle ölürdü. Bu, inşaat yıkımından kaynaklı ilk olay değil; biz bu yolu her gün kullanıyoruz. Bu cam da gök gürültüsü ile patlayacak gibi değil, bildiğin kocaman yuvarlak açılmış durumda. Polis ekiplerinden tutanak tutmaları konusunda yardım istedim; bana yardımcı olamayacaklarını, karakola gidip şikâyetçi olmam gerektiğini söylediler. Tekrar 155'i aradım, şu anda başka bir ekip bekliyorum."

