Belediye personeli cinayeti! Zanlıdan dikkat çeken çıkış
Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde garajda nöbet tutan belediye personelini av tüfeğiyle öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, adliyeye çıkarılırken, “Pişmanım. Ben Karakeçili Belediye Başkanvekilliği yaptım, onurum, şerefim, namusum için yaptım“ dedi.

Olay, 19 Nisan'da Karakeçili ilçesindeki belediye garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.A. (49), husumetlisi olduğu iddia edilen belediye personeli Celil Yazıcı'ya (42) nöbet tuttuğu sırada pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 

"Ben Karakeçili Belediye Başkanvekilliği yaptım''

Cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çevik Kuvvet ekipleri dron desteğiyle ilçenin giriş ve çıkışlarını havadan takip ederken, şüpheli araçlar da durdurularak kontrol edildi. Ekipler ayrıca ilçe genelindeki yaklaşık 100 metruk binada arama yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda zanlının, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan metruk bir ikamette gizlendiği belirlendi.  

İstihbarat ekiplerinin yer tespitine destek verdiği operasyonda, şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirilirken, zanlının ikameti ve müştemilatında yapılan aramalarda 2 tüfek daha bulundu. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, öldürdüğü kişinin kendisine iftira attığını öne sürerek, "Pişmanım. Ben Karakeçili Belediye Başkanvekilliği yaptım. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım" dedi.  Öte yandan zanlı İ.A.'nın, 2009-2014 yılları arasında Karakeçili Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi. 
 

Kaynak: İHA

