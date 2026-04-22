Konyasporlu futbolcu evleniyor! Nikahı başkan kıyacak

Konyaspor'un genç futbolcusu Melih İbrahimoğlu bugün gerçekleştirilecek merasimle dünyaevine girecek.
NİKAHI BAŞKAN KIYACAK!
Tümosan Konyaspor'un gurbetçi futbolcusu Melih İbrahimoğlu, nişanlısı Kübra Aksoy ile evleniyor.
Edinilen bilgiye göre genç çiftin Konya'daki nikahını Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş kıyacak.
KONYASPOR AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
Konyaspor forması giyen Melih İbrahimoğlu, 17 Temmuz 2000 tarihinde Avusturya'nın Viyana şehrinde doğdu. Aslen Trabzonlu olan gurbetçi futbolcu Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Konyaspor formasıyla geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a karşı atmıştı.
(Ali Asım Erdem)