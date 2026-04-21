Konya’da ulaşımda aksama! Seferler durdu

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da sabah saatlerinde tramvay ulaşımında aksama yaşandı.

Otogar–Kampüs hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdurulurken, yolcuların mağdur olmaması için ulaşım otobüslerle sağlanmaya başlandı. Duraklarda yoğunluk oluşurken, çok sayıda vatandaş alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.

TANKER TRAMVAY YOLUNA GİRDİ

Edinilen bilgilere göre aksamanın nedeni, bir tankerin Elmalılı Hamdi Caddesi'ndeki tramvay hattına girmesi oldu. Olay sonrası hat güvenliği sağlanana kadar tramvay seferleri geçici olarak durduruldu. Yetkililer, hattın yeniden normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

OTOBÜSLERLE GEÇİCİ ULAŞIM SAĞLANIYOR

Arıza süresince Otogar–Kampüs hattında ulaşım, belediyeye ait otobüslerle gerçekleştiriliyor.

Duraklarda bekleyen yolcular otobüslere yönlendirilirken, ekipler hem trafik akışını düzenlemek hem de hattı tekrar devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tramvay seferlerinin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin net bir saat verilmezken, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

(Ali Asım Erdem) 

  • M
    M.b.
    14 saat önce

    Bayram, kandil mesajı gönderen belediye vatandaşın mağdur olmaması için bu tür durumlarida haberdar etse de millet işine geç kalmasa.

    • Cevapla
    • Begen (1)
    • Begenme (0)
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER