Konyalı başkan toprağa verildi

Kıbrıs gazilerinden ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Buğur'un vefatı, şehirde büyük üzüntü yarattı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur'dan acı haber dün geldi. Konya'da yaşayan Buğur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün saat 16.20 sıralarında yaşamını yitirdi. Vefat haberi, ailesi ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Merhum Mustafa Buğur için bugün öğle namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Buğur'un naaşı Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.
Törene Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediyesi Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediyesi Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan ile askeri erkan katıldı.
KONYA'DA DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI
Konya'nın Beyşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Buğur, uzun yıllar gaziler camiasında aktif rol üstlenmiş ve sevilen bir isim olarak tanınmıştı. Vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, bölgedeki gaziler ve vatandaşlar arasında da büyük üzüntüye yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi