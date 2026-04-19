KONYA Haberleri

Konya’da lastik dükkanında yangın: 45 dakikada kontrol altına alındı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'ta bulunan bir lastik dükkânında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre, lastiklerin bulunduğu dükkânda çıkan yangın kısa sürede yoğun duman oluşturdu. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

EKİPLER 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, olası bir yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmalarını bir süre daha sürdürdü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangına müdahale etmek isteyen dört kişi ellerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

