Konya’da adım başı çıkıyor! Ağaçların altından toplanıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kuzugöbeği mantarı toplandı. Fiyatı yer yer değişen kuzugöbeğinin kilosu 3000 TL. Peki kuzugöbeği nasıl toplanmalı, kuzugöbeği faydaları neler, hangi aylarda toplanması önerilir? İşte detaylar..

Baharın gelişiyle birlikte Konya'da doğa yeniden canlanırken, toprağın altından çıkan değerli ürünler arasında kuzu göbeği mantarı öne çıkıyor. Bilimsel adı Morchella esculenta olan bu özel mantar, hem ekonomik getirisi hem de gastronomik değeriyle dikkat çekiyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için bahar ayları, adeta bir hasat ve kazanç dönemi anlamına geliyor.

DOĞANIN UYANIŞIYLA GELEN BEREKET

İlkbahar yağışlarının ardından nemli topraklarda kendini göstermeye başlayan kuzu göbeği mantarı, köylerde "bereket zamanı” olarak adlandırılan bir dönemi başlatıyor. Doğayla iç içe yapılan bu toplama süreci, hem ruhsal bir dinlenme hem de önemli bir gelir kaynağı sunuyor. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yüksek talep gören bu mantar, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

BEYŞEHİR'DE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE MANTAR HEYECANI

Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa etkinliğinde, kuzu göbeği mantarı toplama heyecanı yaşandı. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği çatısı altında faaliyet gösteren doğa yürüyüşü topluluğunun organize ettiği etkinliğe onlarca doğasever katıldı. İslibucak Ormanı'nda bir araya gelen katılımcılar, mantar bulabilmek için yoğun çaba sarf etti. Etkinlik kapsamında Kekik Yaylası çevresinde yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirilirken, toplanan mantarlar daha sonra pişirilerek tüketildi.

KUZUGÖBEĞİ NASIL TOPLANMALI?

Kuzu göbeği mantarının bilinçli şekilde toplanması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, mantarın kök yapısına zarar vermeden, misel ağını koruyarak toplanması gerektiğini vurguluyor.

Kuzu göbeği ve istiridye mantarı gibi bazı türlerin bıçakla kesilmesi önerilirken, diğer mantarların dikkatlice bükülerek topraktan ayrılması ve ardından toprağın eski haline getirilmesi gerektiği belirtiliyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI FAYDALARI NELER?

Kuzugöbeği mantarı, doğada nadir bulunan ve oldukça değerli bir mantar türüdür. Hem lezzeti hem de besin değeri nedeniyle çok tercih edilir.

İşte başlıca faydaları:



Kuzugöbeği; protein, lif, demir, bakır ve B vitaminleri açısından zengindir. Bu da vücudun enerji üretimi ve genel sağlığı için önemli katkı sağlar.



İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir ve vücudu serbest radikallere karşı korur.



Düşük yağ oranı ve içerdiği faydalı bileşenler sayesinde kolesterol dengesini destekleyebilir, bu da kalp sağlığı açısından olumlu bir etkidir.



B vitaminleri sinir sistemi için önemlidir; düzenli ve dengeli tüketim zihinsel performansa katkı sağlayabilir.



D vitamini ve mineraller bakımından zengin olduğu için kemiklerin güçlenmesine yardımcı olabilir.



Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenlemeye katkıda bulunur.

(Meltem Aslan)