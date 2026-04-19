Başkan Öztürk: Konya lojistik ve taşımacılıkta merkez

Ali Asım Erdem
Muhabir
KTO’da 61. Kargo, Kurye ve Yük Taşıma Hizmetleri Meslek Komitesi İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. “Şehrimiz, taşımacılık ve lojistik alanlarında da adeta merkez konumunda” diyen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın güçlü karayolu ve demiryolu avantajını iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Konya Ticaret Odası (KTO), üyelerin sorunlarını ve taleplerini değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları'nı sürdürüyor. Bu çerçevede; 61. Kargo, Kurye ve Yük Taşıma Hizmetleri Meslek Komitesi istişare toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. KTO Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan istişare toplantısına KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk başkanlık ederken toplantıya; Konya Gümrük Müdürü Hasan Hüseyin Koçak, Selçuklu Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü Serdar Şahingeri ve Koyuncu Araç Muayene Genel Müdürü Osman Şenkul da konuk olarak katıldı. Toplantıda sektör temsilcilerinin sorunları ve talepleri masaya yatırıldı. 

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sözlerinin başında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta çocukların karıştığı ve okulları hedef alan menfur silahlı saldırı hadiselerinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bu tür üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması için herkese büyük görev düştüğünü vurgulayan Başkan Öztürk; "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın şiddetten uzak, güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi. 

İSTİŞARE TOPLANTILARI ÇALIŞMALARIMIZA IŞIK TUTUYOR

Başkan Öztürk, KTO bünyesinde bulunan 70 meslek komitesi ile tek tek istişare toplantıları yaptıklarını anımsatarak, bu toplantıların sektörler ve Konya iş âlemi adına büyük önem taşıdığını söyledi. Oda olarak sektörlerin taleplerini yerine getirmeye, sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Öztürk şunları kaydetti; "Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantıları çalışmalarımıza ışık tuttuğu gibi, şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda daha iyi yerlere gelmesi adına da ortak aklın oluştuğu, çözümün birlikte üretildiği çok kıymetli platformlar haline geliyor.”

ŞEHRİMİZİN POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMELİYİZ 

Son yıllarda dünya ekonomisinin, jeopolitik gelişmeler, tedarik zinciri kırılmaları ve finansal dalgalanmalarla şekillendiğini vurgulayan Başkan Öztürk, özellikle savaş, çatışma ve gerilim ortamı dünya ticaretindeki belirsizlikleri artırdığı gibi fiyat dengesini de olumsuz etkilediğini söyledi. Buna rağmen Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme yaklaşımını sürdüğünü dile getiren Başkan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti; "Taşımacılık sektörünün de aynı önemle büyütülmesi kaçınılmazdır. Konya olarak sektörümüz açısından şehrimizin avantajlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Güçlü sanayi altyapımız, tarımsal üretim kapasitemiz ve ihracat potansiyelimizle ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri olmaya devam eden şehrimiz, taşımacılık ve lojistik alanlarında da adeta merkez konumunda. Şehrimiz, Anadolu'nun merkezinde yer alması sayesinde hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney ticaret koridorlarının kesişim noktasında bulunarak doğal bir lojistik üs niteliği taşımaktadır. Güçlü karayolu ağıyla kısa sürede geniş bir nüfusa erişim imkânı sunan Konya'nın, demiryolu bağlantıları üzerinden özellikle Mersin Limanı'na ulaşabilmesi ve intermodal taşımacılığa uygun altyapısı ile önemli bir rekabet avantajını da barındırmaktadır. Bunun yanında organize sanayi bölgeleri, lojistik merkez yatırımları ve artan ihracat kapasitesi şehrin üretim-lojistik entegrasyonunu güçlendirirken, Konya Lojistik Merkezi ile taşıma kapasitesinin ciddi ölçüde artırılması hedeflenmektedir. Bu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi için Konya Lojistik Merkezi'nin aktif kullanımı, demiryolu bağlantılarının limanlarla daha güçlü entegrasyonu, dijital ve yeşil lojistik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sektör paydaşları arasında koordinasyonun artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede Konya'nın yalnızca bölgesel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir lojistik merkez haline gelmesi mümkün olacaktır.”

KTO 61. Kargo - Kurye ve Yük Taşıma Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı İlhan Şar da, komite olarak sektörün sorunlarına dönük çalışmaları sürdüklerini kaydetti. KTO'da yapılan istişare toplantılarının sektörlerinin sorunlarının çözümü adına oldukça kıymetli olduğuna değinen Şar, KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Yönetim Kurulu Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından sektör temsilcilerine söz verilerek, sektörün sorunları ve talepleri masaya yatırıldı. 

(Ali Asım Erdem)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER