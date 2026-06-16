Konya’da kayıp 14 yaşındaki genç kız aranıyor!

Konya'da yaşayan 14 yaşındaki A. K.'nın kaybolduğu ihbarı üzerine ailesi ve güvenlik ekipleri harekete geçmişti. Genç kızdan uzun süredir haber alınamazken, yakınları bulunabilmesi için vatandaşlardan destek beklemişti.
SEVİNDİREN HABER GELDİ
Konya'da 14 yaşındaki A. K. için 15 Haziran Pazartesi günü kayıp başvurusunda bulunuldu.
İhbarın ardından çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızı bulmak için geniş çaplı araştırma yürüttü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda A. K.'ya ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre A. K., saat 15.50 sıralarında Konya'daki Mevlana Çocuk Sevgi Evleri'nden ayrılmıştı. Bir süre kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunmasıyla birlikte gerekli işlemler tamamlandı.
(Ali Asım Erdem)