GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,356 TL
EURO
53,726 TL
STERLİN
62,316 TL
GRAM
6.576 TL
ÇEYREK
10.927 TL
YARIM
21.591 TL
CUMHURİYET
42.985 TL
KONYA Haberleri

Konya’da festival var! 10 gün sürecek

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da festival var! 10 gün sürecek

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Kiraz Festivali için geri sayım başladı. 10-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Fahri Vardar Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek festival, 10 gün boyunca konserlerden sahne gösterilerine, çocuk etkinliklerinden kültürel programlara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festival öncesinde Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar'ın başkanlığında kurum müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda organizasyon süreci, alınacak tedbirler ve hazırlık çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi.

FESTİVALDE 10 GÜN BOYUNCA DOLU DOLU PROGRAM

Bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan festival kapsamında konserler, DJ performansları, yerel sanatçı etkinlikleri, sahne gösterileri, çocuk aktiviteleri ve eğlence alanları vatandaşlarla buluşacak.

Festival sahnesinde birbirinden ünlü isimler Halkapınarlılarla bir araya gelecek.

Program kapsamında;

10 Temmuz Cuma – Lara | Saat 19.00
12 Temmuz Pazar – Aycan Öner | Saat 15.00
13 Temmuz Pazartesi – Cihangir Ekinci | Saat 19.00
14 Temmuz Salı – Sancak | Saat 19.00
16 Temmuz Perşembe – Dursun Aktürk | Saat 19.00
17 Temmuz Cuma – Aysel Yakupoğlu | Saat 19.00
18 Temmuz Cumartesi – Hakan Çankaya Stand-Up Gösterisi | Saat 19.00

Öte yandan yazar Fikret Eroğlu da festival süresince stant alanında ziyaretçilerle buluşarak okurlarıyla bir araya gelecek.

AÇILIŞA MUSTAFA DESTİCİ DE KATILACAK

Festivalin açılış programının geniş katılımlı bir protokol töreniyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Açılışa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra bölge protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Toplantıda festival boyunca güvenlik, ulaşım ve organizasyon süreçlerine ilişkin hazırlıklar da masaya yatırıldı. Yetkililer, vatandaşların festivali güvenli ve keyifli bir ortamda geçirebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

30 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 30 bin ziyaretçinin katılımının beklendiği 12. Kiraz Festivali'nin, müzik, kültür, eğlence ve sosyal yaşamı bir araya getirerek İç Anadolu'nun en dikkat çeken organizasyonlarından biri olması hedefleniyor.

Festival için konuşan Belediye Başkanı Mehmet Vardar, hazırlıkların aralıksız sürdüğünü belirterek tüm vatandaşları festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.

10 gün boyunca sürecek etkinliklerde Halkapınar, birbirinden renkli programlarla festival atmosferine ev sahipliği yapacak. Belediye tarafından yapılan davette, tüm vatandaşların 12. Kiraz Festivali'ne katılarak bu coşkuyu paylaşmaları istendi.

(Meltem Aslan)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER