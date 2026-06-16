Konya’da festival var! 10 gün sürecek

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Kiraz Festivali için geri sayım başladı. 10-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Fahri Vardar Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek festival, 10 gün boyunca konserlerden sahne gösterilerine, çocuk etkinliklerinden kültürel programlara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festival öncesinde Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar'ın başkanlığında kurum müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda organizasyon süreci, alınacak tedbirler ve hazırlık çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi.

FESTİVALDE 10 GÜN BOYUNCA DOLU DOLU PROGRAM

Bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan festival kapsamında konserler, DJ performansları, yerel sanatçı etkinlikleri, sahne gösterileri, çocuk aktiviteleri ve eğlence alanları vatandaşlarla buluşacak.

Festival sahnesinde birbirinden ünlü isimler Halkapınarlılarla bir araya gelecek.

Program kapsamında;

10 Temmuz Cuma – Lara | Saat 19.00

12 Temmuz Pazar – Aycan Öner | Saat 15.00

13 Temmuz Pazartesi – Cihangir Ekinci | Saat 19.00

14 Temmuz Salı – Sancak | Saat 19.00

16 Temmuz Perşembe – Dursun Aktürk | Saat 19.00

17 Temmuz Cuma – Aysel Yakupoğlu | Saat 19.00

18 Temmuz Cumartesi – Hakan Çankaya Stand-Up Gösterisi | Saat 19.00

Öte yandan yazar Fikret Eroğlu da festival süresince stant alanında ziyaretçilerle buluşarak okurlarıyla bir araya gelecek.

AÇILIŞA MUSTAFA DESTİCİ DE KATILACAK

Festivalin açılış programının geniş katılımlı bir protokol töreniyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Açılışa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra bölge protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Toplantıda festival boyunca güvenlik, ulaşım ve organizasyon süreçlerine ilişkin hazırlıklar da masaya yatırıldı. Yetkililer, vatandaşların festivali güvenli ve keyifli bir ortamda geçirebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

30 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 30 bin ziyaretçinin katılımının beklendiği 12. Kiraz Festivali'nin, müzik, kültür, eğlence ve sosyal yaşamı bir araya getirerek İç Anadolu'nun en dikkat çeken organizasyonlarından biri olması hedefleniyor.

Festival için konuşan Belediye Başkanı Mehmet Vardar, hazırlıkların aralıksız sürdüğünü belirterek tüm vatandaşları festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.

10 gün boyunca sürecek etkinliklerde Halkapınar, birbirinden renkli programlarla festival atmosferine ev sahipliği yapacak. Belediye tarafından yapılan davette, tüm vatandaşların 12. Kiraz Festivali'ne katılarak bu coşkuyu paylaşmaları istendi.

(Meltem Aslan)