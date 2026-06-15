Konya’nın hizmet sektöründeki en büyük şirketi personel arıyor! Başvurular başladı

Konya İŞKUR, KONBELTAŞ bünyesinde personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki başvuru tarihleri ne zaman, hangi pozisyonda personel alınacak? Detaylar haberimizde...
Konya'da iş arayan vatandaşlar için önemli bir istihdam duyurusu yayımlandı. Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 132 personel alımı gerçekleştirilecek.
132 KİŞİLİK İSTİHDAM FIRSATI
İŞKUR üzerinden yayımlanan Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanı'na göre, Konbeltaş bünyesinde geçici ve daimi kadrolarda istihdam edilmek üzere çeşitli pozisyonlarda personel alınacak.
Alım yapılacak kadrolar şu şekilde açıklandı:
Mutfak Görevlisi (Çırak, Kalfa, Usta): 30 kişi
Pasta Ustası: 2 kişi
Komi - Garson: 100 kişi
Böylece toplamda 132 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
BAŞVURULAR BAŞLADI
İlana başvurular 15 Haziran 2026 (Bugün) tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 22 Haziran 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.
Başvuru adresi olarak Ferhuniye Mahallesi Aşık Halil Sokak No:3/303 adresi gösterildi.
İLAN DETAYLARI İŞKUR'DA
Yetkililer, başvuru şartları ve diğer detayların İŞKUR'un Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları sayfasında yer aldığını belirtti. Adayların başvuru öncesinde ilan metnini dikkatle incelemeleri tavsiye edildi.
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