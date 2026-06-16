Konyalı bakan memleketine geliyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın perşembe günü memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine kapsamlı bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Gün boyu sürecek program kapsamında Bakan Bolat'ın çeşitli temaslarda bulunarak ilçedeki önemli etkinliklere katılması bekleniyor.
HALK KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞINI YAPACAK
Ziyaretin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Ereğli'ye kazandırılan yeni Halk Kütüphanesi olacak. Bakan Bolat, düzenlenecek törenle kütüphanenin resmi açılışını gerçekleştirerek ilçenin eğitim ve kültür hayatına katkı sağlayacak önemli yatırımlardan birini hizmete sunacak.
YEREL YÖNETİCİLERLE BİR ARAYA GELECEK
Bakan Bolat'ın programı kapsamında Ereğli'de görev yapan yerel yöneticiler, kamu kurumlarının temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapması bekleniyor. Ziyaret sırasında ilçenin mevcut durumu ve devam eden projelerin de ele alınacağı belirtiliyor.
Açılış töreninin yanı sıra Bakan Bolat'ın ilçede bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.
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