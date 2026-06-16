Konya’daki yurtta memura saldırı iddiası! Resmi açıklama

Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda nöbetçi yurt yönetim personeline yönelik saldırı iddiası gündeme gelirken, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyla ilgili kamuoyuna yönelik açıklama yayımladı. Kurum, olayın kendilerine ulaşmasının ardından gerekli sürecin başlatıldığını duyurdu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hadim Yurdu'nda yaşandığı iddia edilen olayın hassasiyetle ele alındığı belirtildi. Olayla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde idari inceleme ve araştırma yürütülmesi amacıyla muhakkik görevlendirildiği bildirildi.

Ayrıca soruşturmanın sağlıklı ve tarafsız şekilde yürütülmesi için ilgili personelin görev yerinin tedbir amaçlı değiştirildiği ifade edildi.

TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILACAK

Açıklamada, yürütülecek inceleme ve soruşturma sonucunda olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasının hedeflendiği kaydedildi. Soruşturma neticesinde tespit edilecek fiil ve sorumluluk durumuna göre gerekli idari ve disiplin işlemlerinin gecikmeksizin uygulanacağı vurgulandı.

Yetkililer, olayın adli boyutunun bulunması halinde ilgili merciler nezdinde gerekli işlemlerin de takip edileceğini belirtti.

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS MESAJI

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada;

"Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Hadim Yurdunda görev yapan nöbetçi yurt yönetim personeline yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen olay, idaremize intikal ettiği andan itibaren hassasiyetle ele alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli idari inceleme ve araştırmanın yürütülmesi amacıyla muhakkik görevlendirilmiş olup, soruşturmanın sağlıklı ve objektif bir şekilde yürütülmesini teminen ilgili personelin görev yeri tedbiren değiştirilmiştir.

Yürütülecek inceleme ve soruşturma sonucunda olayın tüm yönleriyle aydınlatılması sağlanacak, tespit edilecek fiil ve sorumluluk durumuna göre mevzuatın öngördüğü idari ve disiplin işlemleri gecikmeksizin uygulanacaktır. Konunun adli boyutunun bulunması halinde ilgili merciler nezdinde gerekli işlemler de takip edilecektir.

Kurumumuz, çalışanlarına yönelik her türlü şiddet ve saldırı girişimini kabul edilemez görmekte olup, personelimizin güvenli çalışma ortamında görev yapmasını öncelikli bir sorumluluk olarak değerlendirmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

(Meltem Aslan)