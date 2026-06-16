Konya’daki bu baraj doldu taştı! Yolu yuttu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Barajı'nda su seviyesinin yükselmeye devam ettiği bildirildi. Bölgedeki yükselen su seviyesi nedeniyle baraj kenarında yer alan alanlarda taşkın görüntüleri oluştu.
Villalara ulaşım sağlayan yol sular altında
Baraj kenarında bulunan villalara ulaşımı sağlayan yol, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte tamamen sular altında kaldı. Görüntülerde, yol kenarındaki tel örgülerin ve çevre hattının da suyla kaplandığı görüldü.
Vatandaşlar endişeli
Bölge sakinleri, su seviyesinin her geçen gün yükseldiğini belirterek durumu endişeyle takip ettiklerini ifade etti. Baraj çevresindeki bazı yolların tamamen suyla dolduğu, ulaşımın ise zorlaştığı aktarıldı.
Yetkililerden konuya ilişkin çalışmalar ve olası risklere karşı değerlendirme bekleniyor.
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