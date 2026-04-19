Konya’da muhtar ve anneler için narkotik semineri

Konya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. 01-15 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen faaliyetlerde, anneler ve yerel yöneticiler bilgilendirildi.

Güneysınır ve Çumra'da Bilgilendirme Seminerleri

Konya'nın Güneysınır ve Çumra ilçelerinde gerçekleştirilen seminerlere toplam 31 muhtar ile 35 anne ve anne adayı katıldı. "En İyi Narkotik Polisi Anne Uygulaması Planı ve Bağımlılıkla Mücadele” çerçevesinde yapılan eğitimlerde, uyuşturucu ile mücadelede ailelerin rolüne dikkat çekildi.

Seminerlerde, özellikle annelerin çocukları üzerindeki etkisinin önemine vurgu yapılarak, bağımlılık belirtilerinin erken fark edilmesi ve önleyici adımların atılması konularında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülebileceğini ifade etti.

(Cumali Özer)