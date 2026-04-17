Konya’da başkan duyuruyu yaptı! Bir yenisi daha geliyor

Konya'nın Karatay ilçesinde belediye yatırımları aralıksız sürerken, sosyal yaşamı güçlendirecek projelere bir yenisi daha ekleniyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hamzaoğlu Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan yeni Kafe Karatay şubesi için proje sahasında incelemelerde bulundu.
YENİ SOSYAL ALAN HAMZAOĞLU'NA KAZANDIRILIYOR
Başkan Kılca, yapılacak tesisin uzun bir yeşil koridor üzerine inşa edileceğini belirterek, projenin mahalleye değer katacağını ifade etti. Yeni alanın, bölge sakinlerinin günlük yaşamında önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.
MODERN VE FONKSİYONEL BİR MEKÂN OLACAK
Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılca, Kafe Karatay şubesinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların hem dinlenebileceği hem de sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği modern bir ortama kavuşacağını dile getirdi.
İLÇEDE SOSYAL YAŞAM CANLANACAK
Yeni şubenin Karatay'daki sosyal hayatı hareketlendirmesi beklenirken, vatandaşlara alternatif bir buluşma alanı sunması amaçlanıyor. Belediye, bu tür projelerle ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.
(Cumali Özer)