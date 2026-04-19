Başkan Altay yaylalarda ve barajlarda incelemeler yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük ve Seydişehir ilçelerini ziyaret ederek barajlarda ve yaylalarda incelemelerde bulundu. Bu yılki bol yağışların Bozkır ve Bağbaşı barajlarındaki su miktarını önemli ölçüde artırdığını belirten Başkan Altay, “Rabbim bu sene bereketli yağışlar verdi. Şehrimizin su kaynaklarını korumaya, içme ve sulama suyu olarak kullanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklıya, Devlet Su İşleri yetkililerine şehrimize kazandırılan bu önemli eserlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Altay Konya’da yayla turizmi adına da çok güzel işleri bundan sonraki süreçte hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Altay, Konya'nın önemli güzellileri arasında bulunan Hadim Gürleyen Kanyon, Eğiste Mahallesi, Bozkır Barajı, Bağbaşı Barajı, Gölcük Yaylası ile Seydişehir Tınaztepe ve Gökçehüyük Barajı'nda incelemelerde bulunduklarını söyledi.

BOZKIR VE BAĞBAŞI BARAJLARININ DOLULUK ORANI YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Bozkır'daki Bağbaşı Barajı'nın Konya'nın en önemli işlerinden birisi olduğunu aktaran Başkan Altay, "Burada su yüksekliğini kontrol ettik. KOP kapsamında 3 baraj, 2 tünel yapımı gerçekleştiriliyor. Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı ve Afşar Barajı tamamlandı. Mavi Tünel ile Afşar Tüneli inşaatı devam ediyor. Hadimi Tüneli'nin çıkış ağzındaki tünel tamamlandığında inşallah Afşar Barajı'ndan Bağbaşı Barajı'na da suyu aktarmış olacağız. Devlet Su İşlerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor” ifadelerini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Bozkır Barajı'nda da ciddi manada su oluştuğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bozkır Barajı'nda da 135 milyon metreküp suyumuz var. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Rabbim bu sene bol, bereketli yağışlar verdi. KOP kapsamında yaptığımız Bozkır Barajı'nda suyu inşallah Bağbaşı Barajı'na aktarıp, oradan da içme suyu olarak Konya'mıza vereceğiz. Şehrimizin su kaynaklarını korumaya, içme ve sulama suyu olarak kullanmak için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Devlet Su İşleri yetkililerine şehrimize kazandırılan bu önemli eserlerden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

"YAYLA TURİZMİ ADINA KONYA'MIZDA ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Gölcük Yaylası ile Seydişehir Tınaztepe ve Gökçehüyük Göleti'nin de Konya'nın önemli güzellikleri arasında olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konya'nın her bir köşesi birbirinden güzel. Yeni yayla turizmi alanlarıyla buraların daha çok ziyaret edilmesini de sağlamış olacağız. İnşallah yayla turizmi adına Konya'mızda çok daha güzel işler yapacağız. Başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere herkesi buraları görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretlerde Başkan Altay'a; Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut ve Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu