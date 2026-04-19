ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatları 19 Nisan

Altın fiyatları 19 Nisan 2026 verileri günün ilk saatlerinden itibaren piyasalardaki hareketlilikle birlikte dikkat çekiyor. Küresel gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler altın piyasasını doğrudan etkilerken, gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında güncel rakamlar merak ediliyor. Peki canlı altın fiyatları kaç TL, ne kadar arttı?

Altın fiyatları 19 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla yukarı yönlü hareketleriyle öne çıkıyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Güncel fiyatlar ve piyasadaki son tablo ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 11.259,76 SATIŞ: 11.574,16 Altın fiyatları anlık olarak değişiyor GRAM ALTIN ALIŞ: 6.907,82 SATIŞ: 7.027,29 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 46.101,39 SATIŞ: 47.358,06 TAM ALTIN ALIŞ: 44.915,00 SATIŞ: 45.513,00 ATA ALTIN ALIŞ: 46.096,80 SATIŞ: 47.367,29 22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 6.281,16 SATIŞ: 6.568,03 YARIM ALTIN ALIŞ: 22.332,32 SATIŞ: 23.329,84 Altın fiyatları anlık olarak değişiyor Kaynak: Haber Merkezi

