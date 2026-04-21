GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,963 TL
EURO
52,790 TL
STERLİN
60,853 TL
GRAM
6.830 TL
ÇEYREK
11.287 TL
YARIM
22.436 TL
CUMHURİYET
44.291 TL
KONYA Haberleri

Konya'da bereketli yağış yüzleri güldürdü! Kuruyan dereler akmaya başladı

Konya’da bereketli yağış yüzleri güldürdü! Kuruyan dereler akmaya başladı
Konya’nın Karapınar ilçesinde yıllar sonra gelen bereketli yağışlarla akmaya başlayan dereler yüzleri güldürdü.

Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan yörelerinden biri olarak bilinen Karapınar, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla canlandı. Kış aylarında başlayan yoğun kar yağışı ve baharla birlikte devam eden sağanaklar, özellikle nisan ayında da etkisini sürdürdü.

Yağışların artmasıyla birlikte yıllardır kuraklıkla mücadele eden yörede uzun zamandır akmayan dere ve ırmaklar tekrar suyla buluşurken, ortaya çıkan manzara ilçe halkına umut oldu. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi ile Oymalı Mahallesinin çevresinde bulunan ve yıllardır kuru olan derelerde su yeniden akmaya başladı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER