Konya’da feci kaza: Kamyon evin duvarına girdi

Konya’nın Ahırlı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kamil A. idaresindeki 42 PF 197 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada kamyonun sürücüsü kabinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı sürücü sıkıştığı kabinden çıkarıldı.
Hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi
Yaralının durumunun ağır olması ve acil müdahale gerektirmesi üzerine olay yerine hava ambulansı sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, yaralı Kamil A.'yı Konya merkezdeki bir hastaneye nakletti. Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Yorumlar
BB
Baki bakım
5 saat önce
Akkise mahallesinde bu kaçıncı kaza daha öncede can kayıpları yaşandı acilen çevre yolu yapım ihalesine çıkması lazım
