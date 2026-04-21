Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci tamamlandı. Adaylar hazırlıklarını sürdürürken, sınava ne kadar süre kaldığını araştırmaya başladı. Üç oturumdan oluşan YKS'nin TYT, AYT ve YDT tarihleri de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Her yıl bir kez düzenlenen YKS için başvurular 6 Şubat'ta başladı ve 2 Mart'ta sona erdi. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylara ise 10-12 Mart tarihleri arasında geç başvuru imkânı sunuldu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar sınav tarihleri ve diğer detayları araştırmaya başladı. Özellikle "YKS'ye kaç gün kaldı?” ve "Sınav ne zaman yapılacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 YKS'ye kaç gün kaldı? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde... YKS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine 21 Haziran 2026 tarihinde saat 15.45'te uygulanacak. 21 Nisan tarihi itibarıyla YKS'ye 60 gün kaldığı hesaplanıyor. YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? YKS'ye katılacak adayların sınav giriş yerlerini gösteren belgeler henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında detaylar güncellenecek. ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

