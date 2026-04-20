MEB 2026 bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İOKBS 2026 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği İOKBS bursluluk sınav başvuruları 9 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınavının detayları haberimizde...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları İOKBS Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanım ve öğrenme çıktıları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınava hazırlanan öğrenciler, detaylara ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki sınav ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavında kaç soru sorulacak? Sınavda toplam süre kaç dakika olacak? Detaylar haberimizde...

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, İOKBS 2026 sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da, yurt genelindeki tüm sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava katılan öğrencilere toplam 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek.

İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

Sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 7 gün önce erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak İOKBS'nin sonuçlarının ise 1 Haziran'da açıklanması planlanıyor. 2025 yılı verilerine göre, öğrencilerin burs kazanabilmesi için sınıf düzeylerine göre ulaşmaları gereken tahmini puan ve net sayıları şöyle:

5. sınıf: 474.851 puan / 73 net

6. sınıf: 471.615 puan / 70 net

7. sınıf: 459.771 puan / 68 net

8. sınıf: 466.159 puan / 68 net

9. sınıf: 414.153 puan / 60 net

10. sınıf: 408.713 puan / 60 net

11. sınıf: 427.582 puan / 60 net

Sınavı kazanan öğrencilere aylık 2.728 tl burs desteği

Sınavda başarılı olarak kontenjana giren öğrencilere aylık 2.728 TL burs desteği sağlanacak. Burs ödemeleri, öğrencinin lise eğitimini tamamlayana kadar her ay düzenli olarak yapılacak. Ayrıca burs miktarı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zam oranına paralel olarak artırılacak. Sınavı kazanan öğrenciler için ilk burs ödemelerinin ise Ekim ayında yapılması öngörülüyor.

