EĞİTİM Haberleri

Konya’da toplam 13 çeyrek altın ödüllü yarışma!

Konya’da toplam 13 çeyrek altın ödüllü yarışma!
14. Geleneksel Hikaye Yarışması için başvurular başladı; Türkiye genelindeki İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 10 Mayıs’a kadar eserleriyle yarışmaya katılabilecek.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından geleneksel hale getirilen Hikâye Yarışması, bu yıl 14'üncü kez Karatay Belediyesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Türkiye genelindeki Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olan yarışma; gençlerin hayal dünyalarını geliştirmeyi, yazma becerilerini artırmayı ve kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlamayı hedefliyor. Serbest temayla gerçekleştirilecek yarışmada öğrenciler, kendi seçtikleri konularda kaleme aldıkları hikayelerle yarışabilecek.

"Hayal et, yaz ve iz bırak” sloganıyla hayata geçirilen yarışmaya öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

GENÇLER KALEMLERİYLE YARIŞACAK

Yarışma ile öğrencilerin edebiyat ve sanat dünyasıyla bağlarının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalıklarının artırılması ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. "Her kelime bir yol açar, her hikaye bir iz bırakır” anlayışıyla düzenlenen yarışma, gençleri düşünmeye, üretmeye ve yazmaya teşvik ediyor.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmada dereceye giren öğrenciler çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Buna göre; birinciye 5, ikinciye 4, üçüncüye 3 çeyrek altın verilecek. Ayrıca ilk üçe giren öğrencilerin danışman öğretmenleri yarım altınla ödüllendirilecek. Bunun yanı sıra 5 öğrenciye de mansiyon ödülü olarak birer çeyrek altın takdim edilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 10 MAYIS

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, hazırladıkları hikayeleri 10 Mayıs 2026 tarihine kadar TİMAV'ın resmi internet sitesi timav.org.tr üzerinden online olarak gönderebilecek. Yarışma şartnamesi ve detaylı bilgilere de aynı adres üzerinden ulaşılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün izniyle düzenlenen yarışma, Türkiye genelindeki tüm İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımına açık olacak.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu


İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER