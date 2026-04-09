HMGS sınav yerleri açıklandı mı? HMGS sınavı ne zaman, saat kaçta?
2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav günü ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. HMGS için geri sayım sürerken, sınava katılacak adaylar sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki HMGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? HMGS sınav giriş yerleri erişime açıldı mı? İşte detaylar...
9-17 Mart 2026 tarihleri arasında HMGS sınav başvuruları alındı. Sınava kısa bir süre kala adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.
HMGS sınav yerleri açıklandı mı?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na ilişkin sınav yerleri henüz duyurulmadı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine ulaşabilecekler.
HMGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Sınav günüyle ilgili önemli bilgiler de netleşmiş durumda. HMGS, 26 Nisan 2026 saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 155 dakika süre verilecek. Ayrıca adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”