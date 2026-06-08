Konya’da otoyolda lastik patladı! Beklenmedik olay yaşandı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen olayda, lastiği patlayan bir otomobilden inen kadın çiyan tarafından sokuldu. Rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
EMNİYET ŞERİDİNDE DURDUKLARI SIRADA SOKULDU
Edinilen bilgiye göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nda seyreden bir ailenin bulunduğu otomobilin lastiği, Kulu gişeleri yakınlarında patladı. Sürücü aracı güvenli şekilde emniyet şeridine çekerken, araçtan inen kadın yol kenarında beklediği sırada Akdeniz çiyanı olarak bilinen eklembacaklının saldırısına uğradı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Sokulmanın ardından fenalaşan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Olayla ilgili bilgi edinilirken, çiyan sokmalarına karşı özellikle yol kenarları ve kırsal alanlarda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
(Cumali Özer)