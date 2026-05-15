GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,476 TL
EURO
52,949 TL
STERLİN
60,888 TL
GRAM
6.663 TL
ÇEYREK
10.949 TL
YARIM
21.698 TL
CUMHURİYET
43.130 TL
EĞİTİM Haberleri

Bozkır’da 2. Bilim Şenliği coşkuyla tamamlandı

Bozkır’da 2. Bilim Şenliği coşkuyla tamamlandı
Konya’nın Bozkır ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Bozkır Bilim Şenliği, iki gün süren yoğun programın ardından ödül töreniyle sona erdi.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda geleceğin teknolojileri ve gençlerin projeleri sergilendi.

Şenlik kapsamında düzenlenen hız kesmeyen çizgi izleyen robot yarışmaları ve drone gösterileri katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. İlçe genelindeki okulların hazırladığı proje stantları, bilime meraklı ziyaretçilere ilham kaynağı oldu.

Etkinliğin son gününde düzenlenen kapanış ve ödül törenine Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Kaymakam Çimer, emek harcayan tüm gençlere teşekkür etti. Çimer, öğrencilerin başarılarının devamını dileyerek eğitimin ve bilimsel üretimin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER