2025 - 2026 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken öğrenciler ve veliler yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda karne günü ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 - 2026 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
2026 - 2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz açıklanmadı. Ancak yeni dönemin 7 Eylül ya da 14 Eylül Pazartesi günü başlaması öngörülüyor.
