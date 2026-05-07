2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken öğrenciler ve veliler yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda karne günü ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 - 2026 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Eğitim öğretim yılının bitimine kısa süre kala öğrenciler ve veliler yaz tatili tarihinini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre ikinci dönem Haziran ayında dağıtılacak karnelerin ardından sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili de Haziran ayının son haftasında başlayacak. Peki, 2025 - 2026 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar... Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. 2026 - 2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz açıklanmadı. Ancak yeni dönemin 7 Eylül ya da 14 Eylül Pazartesi günü başlaması öngörülüyor. MEB tatil takvimi Birinci dönem başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi Birinci dönem ara tatili: 10–14 Kasım 2025 Yarıyıl tatili: 19–30 Ocak 2026 İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi İkinci dönem ara tatili: 16–20 Mart 2026 Yaz tatili başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!