Osmanlı Devleti’nde kurulmuş ilk anonim şirket hangisidir?

Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk anonim şirket, 1851 (bazı kaynaklara göre hazırlık süreciyle 1850) yılında kurulan Şirket-i Hayriye'dir.

İstanbul Boğazı'nda düzenli vapur taşımacılığı yapmak amacıyla kurulan bu şirket, Osmanlı ekonomik yapısında modern anlamda anonim ortaklık (hisseli ortaklık) yapısına sahip ilk yerli girişimdir.

Şirket-i Hayriye'nin Kuruluşu ve Önemi

Osmanlı'nın şirketleşme sürecinde bir milat kabul edilen bu kurumun öne çıkan özellikleri şunlardır:

  • Fikir Babaları: Şirketin kurulması fikri, dönemin sadrazamı Mustafa Reşid Paşa ile Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından Keçecizade Fuad Paşa tarafından ortaya atılmıştır.

  • Hukuki Altyapı: Şirketin nizamnamesi (tüzüğü), ünlü hukukçu ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmıştır.

  • Hisse Yapısı: Şirket sermayesi her biri 3.000 kuruş değerinde olan 2.000 hisseden oluşuyordu. Padişah Abdülmecid, annesi Bezmiâlem Valide Sultan ve dönemin ileri gelen devlet adamları da hisse alarak şirkete destek olmuşlardır.

  • Teknolojik Dönüşüm: Şirket, İngiltere'den getirilen yandan çarklı vapurlarla Boğaz ulaşımında çığır açmış ve kayıkla yapılan ulaşımın yerini buharlı gemilere bırakmasını sağlamıştır.

Neden "İlk" Olarak Kabul Edilir?

Şirket-i Hayriye'den önce de çeşitli ortaklıklar ve ticari yapılar bulunsa da, "Şirket-i Hayriye"; sermayesinin hisselere bölünmüş olması, bir yönetim kurulunun bulunması ve devlet onayıyla nizamnamesinin yayınlanması gibi modern anonim şirket kriterlerini karşılayan ilk yapıdır.

Şirket-i Hayriye, 1945 yılında devlet tarafından satın alınarak bugünkü Şehir Hatları'nın temelini oluşturmuştur. Yani bugün Boğaz'da bindiğiniz vapurların kökeni, 175 yıl önce kurulan bu ilk anonim şirkete dayanmaktadır.

Osmanlı'nın İlk Anonim Şirketi: Şirket-i Hayriye'nin Hikayesi

 

Bu video, Osmanlı Devleti'nin ilk anonim şirketi olan Şirket-i Hayriye'nin kuruluş sürecini ve İstanbul'un sosyal hayatına etkilerini detaylı bir şekilde anlatmaktadır.

     

