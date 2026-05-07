Osmanlı Devleti’nde kurulmuş ilk anonim şirket hangisidir?

Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk anonim şirket, 1851 (bazı kaynaklara göre hazırlık süreciyle 1850) yılında kurulan Şirket-i Hayriye'dir.

İstanbul Boğazı'nda düzenli vapur taşımacılığı yapmak amacıyla kurulan bu şirket, Osmanlı ekonomik yapısında modern anlamda anonim ortaklık (hisseli ortaklık) yapısına sahip ilk yerli girişimdir.

Şirket-i Hayriye'nin Kuruluşu ve Önemi

Osmanlı'nın şirketleşme sürecinde bir milat kabul edilen bu kurumun öne çıkan özellikleri şunlardır:

Fikir Babaları: Şirketin kurulması fikri, dönemin sadrazamı Mustafa Reşid Paşa ile Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından Keçecizade Fuad Paşa tarafından ortaya atılmıştır.

Hukuki Altyapı: Şirketin nizamnamesi (tüzüğü), ünlü hukukçu ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Hisse Yapısı: Şirket sermayesi her biri 3.000 kuruş değerinde olan 2.000 hisseden oluşuyordu. Padişah Abdülmecid, annesi Bezmiâlem Valide Sultan ve dönemin ileri gelen devlet adamları da hisse alarak şirkete destek olmuşlardır.

Teknolojik Dönüşüm: Şirket, İngiltere'den getirilen yandan çarklı vapurlarla Boğaz ulaşımında çığır açmış ve kayıkla yapılan ulaşımın yerini buharlı gemilere bırakmasını sağlamıştır.

Neden "İlk" Olarak Kabul Edilir?

Şirket-i Hayriye'den önce de çeşitli ortaklıklar ve ticari yapılar bulunsa da, "Şirket-i Hayriye"; sermayesinin hisselere bölünmüş olması, bir yönetim kurulunun bulunması ve devlet onayıyla nizamnamesinin yayınlanması gibi modern anonim şirket kriterlerini karşılayan ilk yapıdır.

Şirket-i Hayriye, 1945 yılında devlet tarafından satın alınarak bugünkü Şehir Hatları'nın temelini oluşturmuştur. Yani bugün Boğaz'da bindiğiniz vapurların kökeni, 175 yıl önce kurulan bu ilk anonim şirkete dayanmaktadır.

