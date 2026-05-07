“Gülü tarife ne hacet“ şeklinde başlayan deyimin devamı nasıldır?

- Güncelleme Tarihi:

"Gülü tarife ne hacet" şeklinde başlayan meşhur ifadenin devamı şöyledir:

"Gülü tarife ne hacet, ne çiçektir biliriz."

Anlamı ve Kullanımı

Bu söz; zaten herkes tarafından bilinen, apaçık ortada olan veya kalitesi/değeri herkesçe malum olan bir durum için ekstradan açıklama yapmaya gerek olmadığını vurgulamak için kullanılır.

Genellikle şu durumlarda tercih edilir:

  • Malumu İlam: Herkesin bildiği bir gerçeği tekrar anlatmaya çalışan birine karşı bir tür "bunu anlatmana gerek yok, zaten biliyoruz" mesajı vermek için.

  • Övgü veya Eleştiri: Bir kişinin karakteri veya bir işin kalitesi o kadar belirgindir ki, üzerine söz söylemek gereksiz kalır.

Türk edebiyatında ve halk ağzında yerleşmiş olan bu ifade, sadeliği ve netliğiyle "görünen köy kılavuz istemez" mantığına yakın bir duruş sergiler.

Kaynak: Haber Merkezi

