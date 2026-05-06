Belediye 10 çocuğu olana sıfır araba verecek! 3 Çocuğa 50 bin TL

Türkiye’de genç nüfus her geçen yıl azalıyor. Bakanlık ve yerel yönetimler bu sorunu çözmek için projeler yürütüyor. İlçe belediyesi tarafından başlatılan yeni kampanya büyük ses getirdi.

Türkiye böyle kampanya görmedi. Nüfus artışını hızladırmak isteyen ilçe belediyesi sıradışı bir program açıkladı. İşte, "Büyük Aile Güçlü Türkiye" programının detayları...

10 ÇOCUĞA SIFIR ARABA!

Nüfus artışını hızlandırmak adına Ordu'nun Kumru Belediyesi tarafından bir kampanya başlatıldı. Belediye tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, çocuk sayısına göre kademeli teşvikler sunulacak. Programın en dikkat çeken maddesi ise 10 çocuk sahibi olan ailelere sıfır kilometre otomobil verilecek.

NAKDİ DESTEK SÖZÜ!

Destek paketi yalnızca otomobille sınırlı değil. Ailelere, 3'üncü çocuk için 50 bin TL, 4'üncü çocuk için 100 bin TL, 5'inci çocuk için 150 bin TL, 6'ncı çocuk için 200 bin TL ödenecek. 6'ncı çocuktan sonra doğan her çocuk için ise bu tutara 50 bin TL daha ilave edilecek.

8 ÇOCUK SAHİBİ OLANA İŞ!

8'inci çocuğa ulaşan ailelere iş imkânı sunulması da program kapsamına alınacak. 4 Mayıs 2026 itibarıyla hayata geçen program, bu tarihten sonra doğacak çocuklar için geçerli olacak. Başvuru yapan ailelerin 2 yıldır Kumru ilçesinde ikamet ediyor olması da gerekiyor.