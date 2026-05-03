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Konya’da bugün vefat edenler 03 Mayıs 2026 Pazar

Konya’da bugün vefat edenler 03 Mayıs 2026 Pazar
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 03 Mayıs 2026 Pazar günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
GÖNÜL ŞAHBAZ

İNSUYU

10.05.1953

 MUSALLA MEZARLIĞI
FAHRİYE SOLAK

KONYA

15.10.1954

 MUSALLA MEZARLIĞI
MUSTAFA TOKLU

DİVANLAR

30.10.1957

 ARAPLAR MEZARLIĞI
İSMAİL KIYAK

KARADİĞİN

15.04.1949

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
AYŞE ÜNLÜ

KARADİĞİN

15.03.1947

 KARADİĞİN MEZARLIĞI
SÜMEYRA YILDIZ

KONYA

01.03.1985

 GÖDENE (KÖYİÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
ALİ RIZA HAYBATÖZ

KONYA

25.05.1945

 ÜÇLER MEZARLIĞI
UĞUR TAŞÇI

GEÇİT

08.04.1951

 YAZIR MEZARLIĞI
HÜSEYİN ÖZKAYMAKCI

KARATAY

05.04.1946

 MUSALLA MEZARLIĞI
MUSTAFA IŞIKLAR

ELANA

01.07.1950

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
NURİ KOŞTU

KONYA

23.07.1944

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
SALİH KARATÜRK

KADINHANI

23.01.1959

 YAZIR MEZARLIĞI
AHMET ŞAHİN

TARSUS

10.01.1952

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
HASAN GENÇAY

MANAVUS

30.04.1955

 BEDİR MEZARLIĞI
HACI BEKİR GÜMÜŞ

KARATAY

15.03.1954

 ARAPLAR MEZARLIĞI
BURHAN ARSLAN

SEYDİŞEHİR

04.06.1987

 KARAASLAN MEZARLIĞI
SEYİT ALİ ÖZTAŞ

AĞRIS

01.01.1952

 ÇALIKLI MEZARLIĞI
HURİYE KASALAK

GÖÇÜ

01.01.1930

 ÜÇLER MEZARLIĞI
BAHRİ SAĞLAM

BAYBAĞAN

08.04.1963

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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