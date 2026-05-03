Konya’da bugün vefat edenler 03 Mayıs 2026 Pazar

|Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
|
Mezarlık
Defin
|GÖNÜL ŞAHBAZ
|
İNSUYU
10.05.1953
|MUSALLA MEZARLIĞI
|FAHRİYE SOLAK
|
KONYA
15.10.1954
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MUSTAFA TOKLU
|
DİVANLAR
30.10.1957
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|İSMAİL KIYAK
|
KARADİĞİN
15.04.1949
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|AYŞE ÜNLÜ
|
KARADİĞİN
15.03.1947
|KARADİĞİN MEZARLIĞI
|SÜMEYRA YILDIZ
|
KONYA
01.03.1985
|GÖDENE (KÖYİÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
|ALİ RIZA HAYBATÖZ
|
KONYA
25.05.1945
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|UĞUR TAŞÇI
|
GEÇİT
08.04.1951
|YAZIR MEZARLIĞI
|HÜSEYİN ÖZKAYMAKCI
|
KARATAY
05.04.1946
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MUSTAFA IŞIKLAR
|
ELANA
01.07.1950
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|NURİ KOŞTU
|
KONYA
23.07.1944
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|SALİH KARATÜRK
|
KADINHANI
23.01.1959
|YAZIR MEZARLIĞI
|AHMET ŞAHİN
|
TARSUS
10.01.1952
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|HASAN GENÇAY
|
MANAVUS
30.04.1955
|BEDİR MEZARLIĞI
|HACI BEKİR GÜMÜŞ
|
KARATAY
15.03.1954
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|BURHAN ARSLAN
|
SEYDİŞEHİR
04.06.1987
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|SEYİT ALİ ÖZTAŞ
|
AĞRIS
01.01.1952
|ÇALIKLI MEZARLIĞI
|HURİYE KASALAK
|
GÖÇÜ
01.01.1930
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|BAHRİ SAĞLAM
|
BAYBAĞAN
08.04.1963
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi