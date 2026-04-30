Mersin yeni Emniyet İl Müdürü İdris Yılmaz kimdir?
- Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. İdris Yılmaz kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, İdris Yılmaz kimdir? Yeni Mersin Emniyet Müdürü İdris Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Mersin İl Emniyet Müdürü Sayın İdris YILMAZ 1976 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelmiştir. Mesleğe ilk adımını 1987 yılında Polis Kolejinde atmış olup, 1995 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.
Sırasıyla 1995-2000 yılları arasında İzmir Emniyet Müdürlüğünde, 2000-2004 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2017 yılları arasında Mersin Emniyet Müdürlüğünde, 2017-2021 yılları arasında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görev yapmıştır. Şanlıurfa ilinde Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttüğü esnada 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına ataması yapılmış olup, Teftiş Kurulu Başkanlığı Adana Çalışma Merkezinde görevlendirilmiştir.
Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, 11.09.2025 tarih ve 2023/358 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine 17.09.2025 Çarşamba günü başlamış olan Sayın İdris YILMAZ evli ve üç çocuk babasıdır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”