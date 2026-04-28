Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı değişti!

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş'un görevden alındığı öğrenildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alınan Kuş'un yerine Bandırma Üs Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin atandı.
GÖREV DEĞİŞİMİ RESMİLEŞTİ
Edinilen bilgilere göre, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda önemli bir görev değişimi yaşandı. Tümgeneral Mete Kuş, görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine çekildi.
Kuş'un yerine Bandırma Üs Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin görevlendirildi. Komutanlıkta devir teslim töreninin bugün gerçekleştirildiği öğrenildi.
ESAT ÇETİN GÖREVE BAŞLADI
Devir teslimin ardından Tuğgeneral Esat Çetin, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevine resmen başladı.
Tümgeneral Mete Kuş'un ise görev değişikliğinin ardından Konya'daki görev yerinden ayrıldığı belirtildi.
MAÇTAKİ UÇUŞLAR GÜNDEMDEYDİ
Görev değişiminin arka planına ilişkin, Konyaspor–Fenerbahçe karşılaşması sırasında stat çevresinde jet ve helikopterlerin gerçekleştirdiği yakın uçuşların da kamuoyunda dikkat çektiği ifade edildi.
Söz konusu uçuşlar maç esnasında taraftarlar tarafından fark edilmiş, görüntüler sosyal ve yerel kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Mete Kuş'un görevden alınmasında, maçtaki uçuşların yanı sıra devam eden bazı soruşturma süreçlerinin de etkili olduğu öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi