Teknolojinin kalbi Selçuklu’da atıyor! 2026’ya 303 bin 71 yarışmacı katılacak

Teknolojinin kalbi 12-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali ile Selçuklu’da atacak.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark tarafından düzenlenecek festival bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunan, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine zemin hazırlayan, geleceğin mühendislerini, girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan yarışma kapsamında kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı.

Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ve İnnoPark Genel Müdürü Ali Kahraman katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: "TEKNOSEL yarışmaların ötesine geçerek festivale dönüştü”

Gençlerin hayalleri, emekleri ve gelecekleri için çok değerli bir iş birliğine imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Gençlerimize imkan verdiğimiz zaman, onlara alan açtığımızda, ortaya çıkarttıkları potansiyel sadece bugünü değil, aslında geleceğimizi, yarınlarımızı şekillendiriyor. Bu anlayışla başlattığımız TEKNOSEL Teknoloji Festivalimiz, Selçuklu Belediyemiz, KOP Bölge İdaresi Başkanlığımız, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İnnoparkımızn da iş birliğiyle bu yıl 3.'sünü inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençlerimizin teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesini sağlamak ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda her yıl daha güçlü bir noktaya da ulaşıyoruz. İlk başladığımızda daha sade, daha çok yarışma odaklı bir yapımız vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık TEKNOSEL yarışmaların ötesine geçerek içinde heyecanı, üretimi, eğitimi ve ilhamı barındıran gerçek bir teknoloji festivaline dönüşmüş oldu. İmza altına alacağımız bu iş birliğiyle birlikte TEKNOSEL 2026 sürecimizi de inşallah bugün resmen başlatmış oluyoruz” dedi.

"Gazze temalı yapay zeka kısa film yarışması ile gençlerimizin vicdanlarını ve bakış açılarını da ortaya koymalarını amaçlıyoruz”

TEKNOSEL yarışmalarının detaylarını aktaran Başkan Pekyatırmacı, "Festivalimizin ilk aşaması olan robot yarışmaları 12-14 Mayıs tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl 587 takım ve bin 761 katılımcıyla gerçekleşecek olan bu yarışmalarımızda ortaokul ve lise düzeyindeki gençlerimiz 7 farklı kategoride hünerlerini sergileme imkanı bulacak. Ardından 15-17 Mayıs tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz teknoloji yarışmaları ise festivalimizin diğer önemli bir ayağını oluşturacak. Serbest ve özel kategorilerdeki yarışmalara ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerden oluşan 330 takım başvuruda bulunurken, yapılan değerlendirmeler sonucunda da 120 takım finale kalmaya hak kazandı. mBlock kodlama kategorisinde de ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 355 öğrenci final heyecanını inşallah bu sene yaşayacak. Bu yıl ayrıca bizim için oldukça anlamlı olan Gazze temalı yapay zeka kısa film yarışmasını da hayata geçirmiş olacağız. Bu yarışma ile gençlerimizin sadece teknoloji üretmesini değil, aynı zamanda vicdanlarını ve bakış açılarını da ortaya koymalarını amaçlıyoruz. Lise düzeyinde 87, üniversite düzeyinde 27 başvuru arasından seçilen 10'ar film final aşamasında değerlendirmeye alınacak. Tabii yarışmalar süresince düzenleyeceğimiz gösteriler, müzikaller, söyleşiler, dijital oyunlar ve atölye etkinlikleriyle de bu süreci sadece bir yarışma olmaktan çıkarıp gençlerimiz için dolu dolu, heyecanlı, unutulmaz bir festival atmosferine de inşallah hep birlikte dönüştürmüş olacağız. Tüm bu sürecin sonunda ise 17 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz ödül töreniyle emek veren, üreten ve fark ortaya koyan gençlerimizi inşallah ödüllendirmiş olacağız. Festival kapsamında düzenlenen tüm yarışmalarda 16 farklı kategoride toplam 3 milyon 165 bin TL ödülü dereceye giren katılımcılara takdim edeceğiz. Bu anlamlı iş birliğinde emeği geçen KOP Bölge Kalkınma İdaremize, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, müdürümüzün şahsında tüm ekibine, İmdoparkımıza ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İmzalayacağımız protokolün başta gençlerimiz olmak üzere, şehrimize, ülkemize ve geleceğimize de hayırlı, güzel katkılar sunmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Karakoyunlu: "Yarışmada yer alan projeler doğrudan hayata geçirdiğimiz kıymetli projelerdir”

TEKNOSEL Robot Yarışması'na paydaş olarak katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, "Bugüne kadar yapılan faaliyetlerle birlikte özellikle geçen senenin TEKNOSEL bizim için çok kıymetliydi. Serbest ve özel kategoride gerçekleştirilen projelerden KOP bölgemiz için kıymetli olan, değerlendirilebilen iki projeyi de sahada uygulamaya başladık. Dolayısıyla aslında yapmış olduğumuz faaliyetlerin başta ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklarımız olmak üzere onların hayallerinin, çalışmalarının, gayretlerinin bölgemize kazandırılması adına sıradan, basit projeler olmadığını, doğrudan hayata geçirilebilecek projeler olduğunu geçen seneki yarışma sonuçlarımızda da gördük. Bugün ayrı bir iştiyakla, sevgiyle, gayretle bu festivalin bir paydaşı olmaktan dolayı büyük bir mutluluk taşıyoruz. Selçuklu Belediyemizin kıymetli işlerinden, kıymetli hizmetlerinden birinin bir paydaşı olduğumuz için elde edilecek projelerin sonuçlarına katkı sunacak olmaktan dolayı şimdiden büyük bir heyecan taşıdığımızı söyleyerek programın, festivalin, bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Katkı sunan başta başkanımız olmak üzere tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç," TEKNOSEL 2026'ya 303 bin 71 yarışmacı katılacak”

Selçuklu Teknoloji ve Robot Yarışması'nın bir yarışma olmanın ötesinde üretmenin, düşünmenin ve hayal etmenin bir platformu olduğunu belirten Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, "İçinde bulunduğumuz çağ, bilginin ve teknolojinin yön verdiği bir çağdır. Artık güçlü ülkeler sadece kaynaklarıyla değil, üreten beyinleri, geliştirdiği teknolojileri ve yetiştirdiği nitelikli insan gücüyle öne çıkmaktadır. İşte bu noktada Türkiye Yüzyılı Vizyonu, Milli Teknoloji Hamlesi bizlere çok önemli bir hedef sunmaktadır. Bu hedef, bilimde, teknolojide ve inovasyonda söz sahibi bir Türkiye inşa etmektir. Robotik kodlamadan yapay zekaya, otonom sistemlerden yenilikçi tasarımlara kadar geliştirdiğiniz her fikir, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Biliyoruz ki güçlü bir Türkiye ancak kendine güvenen, sorgulayan, araştıran ve üreten gençlerle mümkün olacaktır. TEKNOSEL 2026 Selçuklu Teknoloji ve Robot Yarışması ilimizde öğrenim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olup 16 kategoride, 210 okuldan bin 375 robot ve proje ile toplamda 303 bin 71 yarışmacımızın katılacağı bir yarışmanın protokolünde, imza töreninde bulunmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum. İnnoPark'ın, KOP İdaresi'nin ve özellikle Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'nın desteği gençlerimiz için ve geleceğimiz için çok kıymetli. Bu projeden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. 6 gün sürecek olan yarışmamızın gençlerimizin geleceğine vizyon katmasını ve ülkemizi daha ileri noktalara taşımasını temenni ediyorum. TEKNOSEL 2026' nın Selçuklumuza, Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Genel Müdürü Kahraman: "Öğrencilerin fikirlerini ürün haline getiriyoruz”

İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Genel Müdürü Ali Kahraman yarışmada İnnoPark'ın önemini vurguladı. TEKNOSEL Teknoloji Festivali'nin hayırlı olmasını dileyen Kahraman, "İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin en önemli rolü, burada ortaya çıkan fikirlerin filizlenip en azından bir ürün haline dönüşmesinde önemli rol üstlenmek. Geçen sene üniversite kategorisinde birinci olanımıza bir senelik girişimci ofisimizi vermiştik. Bu sene de birinci olan yarışmacılarımıza bir senelik girişimci ofisimizi vereceğiz. Bunun yanında bu sene bu projenin en önemli özelliği öğrencilerimizin fikirlerinin ürün haline gelmesini sağlamak olduğu için biz de bu ürünleri hayata geçirecek şekilde İnnoPark olarak hazırlayacağız. İş geliştirmeden tutun, pazar ve fikri sınai mülki hakla ilgili eğitimler vereceğiz. Bu eğitimle beraber bu fikirler ürüne dönüştükten sonra nasıl pazara sevk edileceği, ticaretleşme işleri ile ilgili de network oluşturmasını sağlayacağız. Ben de İnnoPark olarak bu yarışmada bir tuzumuz olduğu için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bu yarışmaya emeği geçen herkese de başta çok değerli başkanıma, değerli paydaşlara teşekkür ederim, sağ olun, var olun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TEKNOSEL 2026'nın işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu