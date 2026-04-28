Yıldız isimler Konya'ya geliyor!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Yıldız isimler Konya’ya geliyor!

KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenecek Proaktif Spor Zirve Summit'26, 28-29 Nisan tarihlerinde Konya'da spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.

Zirvede olimpik sporculardan akademisyenlere, federasyon başkanlarından hukuk uzmanlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesi yer alacak.

İLK GÜN: PROFESYONEL SPOR YÖNETİMİ MASAYA YATIRILACAK

28 Nisan Salı günü saat 11.00'de başlayacak ilk oturumda sporun profesyonel boyutu ele alınacak. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Erdoğan Arıkan'ın üstleneceği oturumda Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Dr. Murat Aksu, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp konuşmacı olarak yer alacak. Oturumda olimpik süreçler, sporcu kariyerleri ve Türkiye'nin spor vizyonu değerlendirilecek.

SPORCU SAĞLIĞI VE PERFORMANS GÜNDEMDE OLACAK

Aynı gün saat 14.30'da gerçekleştirilecek ikinci oturumda spor ve sağlık ilişkisi ele alınacak. Doç. Dr. Özlem Akkoyun Sert'in moderatörlüğündeki oturumda sporcu sağlığı, psikolojik dayanıklılık ve rehabilitasyon süreçleri konuşulacak. Alanında uzman fizyoterapistler ve sporcular deneyimlerini paylaşacak.

KARİYER VE BAŞARI HİKAYELERİ PAYLAŞILACAK

29 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak üçüncü oturumda spor kariyer planlaması ve başarı hikâyeleri ele alınacak. Mete Gazoz, Yusuf Dikeç ve Murat Kaya gibi önemli isimlerin yer aldığı oturumda genç sporcular için yol haritaları değerlendirilecek. Sporun farklı branşlarından önemli temsilciler deneyimlerini aktaracak.

SPOR HUKUKU VE ULUSLARARASI SİSTEM ELE ALINACAK

Zirvenin son oturumu 29 Nisan saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Aytekin Çelik'in moderatörlüğünde yapılacak oturumda spor hukuku, tahkim süreçleri ve disiplin uygulamaları masaya yatırılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile uluslararası spor hukukuna ilişkin uzman isimler görüşlerini paylaşacak.

Zirve, hem akademik dünya hem de spor camiasını aynı platformda buluşturarak sporun farklı boyutlarına kapsamlı bir bakış sunmayı hedefliyor.

