Çumra’da temizlik seferberliği: 2 bin 176 yeni konteyner hizmete sunuldu

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ilçenin temizlik altyapısını güçlendirmek adına yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 176 adet yeni çöp konteynerinin mahallelere dağıtıldığını açıkladı.

Çumra Belediyesi, "Daha Temiz Bir Çumra" hedefiyle yürüttüğü temizlik ve hijyen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sürdürülen planlı çalışmalar doğrultusunda, ilçe genelindeki çöp konteyneri kapasitesi modernize edilerek artırıldı.

Kademeli Artışla Tam Kapasite Hizmet

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın tarafından paylaşılan verilere göre, temizlik çalışmalarında verimliliği artırmak amacıyla konteyner sayıları yıllara göre kademeli olarak yükseltildi. Yapılan planlama dahilinde; 2024 yılında: 466 adet, 2025 yılında: 710 adet, 2026 yılında: 1.000 adet olmak üzere toplamda 2 bin 176 adet yeni nesil çöp konteyneri mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

21.7 Milyon TL'lik Yatırım

İlçenin estetik görünümünü korumak ve halk sağlığını güvence altına almak için gerçekleştirilen bu yatırımın toplam maliyeti 21.760.000 TL olarak açıklandı. Başkan Aydın, bu yatırımın sadece bir ekipman yenilemesi değil, aynı zamanda Çumra'nın gelecek vizyonuna yapılan bir "hijyen yatırımı" olduğunu vurguladı.

"Taleplere Hızlı ve Titiz Çözüm"

Vatandaşlardan gelen taleplerin belediye birimlerince titizlikle analiz edildiğini belirten Başkan Mehmet Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması en temel önceliğimizdir. Mahallelerimizin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermek adına ekiplerimiz sahada gece gündüz çalışıyor. Amacımız; düzenli, tertemiz ve kirletilmeyen bir Çumra'da hep birlikte yaşamaktır."

Sürdürülebilir Çevre Yönetimi

Yeni konteynerlerin dağıtımıyla birlikte çöp toplama süreçlerinin daha sistematik hale geldiği belirtilirken, Çumra Belediyesi'nin çevre kirliliğiyle mücadele ve atık yönetimi konularındaki projelerinin artarak devam edeceği kaydedildi.

(Bekir Turan)