Konya’da unutulmaz 5 gün sona erdi! Başkan Altay’dan teşekkür geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Çocuk Kitap Günleri, 5 gün süren etkinliklerin ardından tamamlandı. Çocukların kitaplarla buluştuğu organizasyon, hem eğitici hem de eğlenceli anlara sahne oldu.

ÇOCUKLAR KİTAPLARLA BULUŞTU

Etkinlik süresince çocuklar, farklı yayınlar ve etkinlik alanlarıyla kitap dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Program boyunca minikler, hem öğrenme hem de eğlenme imkânı bulurken kültürel açıdan da keyifli vakit geçirdi.

BAŞKAN ALTAY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada çocukların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altay, "5 gün boyunca çocuklarımız kitaplarla buluştu, güzel hatıralar biriktirdi. Bu güzel günlere neşeleriyle katkı sağlayan çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Konya Çocuk Kitap Günlerimiz sona erdi.



5 gün boyunca çocuklarımız kitaplarla buluştu; birbirinden güzel hatıralar biriktirdi.



— Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) April 26, 2026

KÜLTÜREL GELİŞİME KATKI HEDEFLENİYOR

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik, ailelerin yoğun katılımıyla sona erdi. Konya Çocuk Kitap Günleri'nin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

(Ali Asım Erdem)