Hayatını kaybeden Konyalı Fatma Nur öğretmenin davası: Şüpheliye 126 yıla kadar hapis talebi
Çekmeköy’de Konyalı lise öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren ve 6 kişiyi yaralayan Furkan Samet Bakalım’ın (17) yargılandığı davanın 2’nci duruşmasında tanıklar dinlenecek.
Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım(17), öğretmenleri Konyalı Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Bugün görülecek davanın 2'nci duruşmasında tanıklar dinlenecek.
